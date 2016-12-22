USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Yaralı askerden bomba açıklama

Kayseri’deki hain saldırıda yaralanan askerlerden Berat Yılmaz, “Şoförü takip edildiğimiz yönünde uyardık. Bizi dinlemedi” dedi.

Güncel / 22 Aralık 2016 Perşembe 16:03
Yaralı askerden bomba açıklama

Terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK'ın Kayseri'de düzenlediği hain saldırıda yaralanan askerlerden Ahmet Gün ve Berat Yılmaz, ilginç detaylar verdi.

Berat Yılmaz: Şehit olan arkadaşlarım şoförü uyarmışlardı, 'takip ediliyoruz' diye. Şoför ise oralı olmamıştı. Biz arka tarafta oturduğumuz için fazla bir şey göremedik. Biz normalde çarşıya çıktığımızda otobüs bizi belli bir yere bırakıyordu. Başka bir yerde durması yasaktı. Sivil yolcu olmadığı için belli noktada bırakırdı bizi. Şehit olan arkadaşlarımızdan nişan yapacaklar vardı. Bir çoğunun güzel hayalleri vardı. Vatan sağ olsun. Allah ailelerine sabır versin, ben vatanıma, milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Biz vatanın evlatlarıyız, biz var oldukça kimse bu devleti yıkamayacak. Terörün bitmesini ve artık annelerin ağlamasını istemiyorum.

Ahmet Gün: Arkadaşlara, 'Ben çarşıya çıkmayayım, zaten birhaftadır çarşıdaydım, izinliydim' dedim. Arkadaşlarım, 'Çorba içmeye gideceğiz, sen gitmezsen biz de gitmeyiz' dediler. Onları yalnız bırakmak istemedim. İlk kez Erciyes Dağı'na çıkacaktık. O gün askerin biri rica etmiş, farklı bir durakta inmek için. O arkadaş orada indi, ben de ortakapıya yakındım. Asker kaldırıma çıktı, bir adım attı, patlama oldu. Kulağımı kapattım. Çevremdekileri görünce şok oldum.

Yılmaz, 'Taburcu olduktan hemen sonra birliğimdeki görevime döneceğim. Kimse bizi korkutamaz' dedi.

Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler) Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler) Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! "Acımasız mücadele devreye alınmalı" Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Patlama sonrası skandal paylaşım! Patlama sonrası skandal paylaşım! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Kayseri'de asıl hedef kimdi? Kayseri'de asıl hedef kimdi? AK Parti milletvekili acı rakamı verdi AK Parti milletvekili acı rakamı verdi Kayseri saldırısına yayın yasağı Kayseri saldırısına yayın yasağı

ŞehitAllahErciyes Dağı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı