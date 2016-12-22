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Yakalanan oğlu için polise gözyaşı döktü

Adana’da bir kadın, iki ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan oğlunu yakalayan polislere, oğlunu götürmemesi için gözyaşı döktü.

3. Sayfa / 22 Aralık 2016 Perşembe 13:05
Yakalanan oğlu için polise gözyaşı döktü
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Adana polisi, son bir ay içinde özellikle bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarının yaşadığı ve korsan gösterilerin gerçekleştirildiği mahallere yaptığı seri operasyonlarla suçlulara göz açtırmıyor. Polis son alarak Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay ve Çamlıbel mahallelerinde operasyon yaptı. Operasyona özel harekat, çevik kuvvet, asayiş, uyuşturucuyla ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri katıldı.

Zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla Gelincik Caddesi'ne giren polisler burada vatandaşları tek tek arayıp GBT sorgusu yaptı.

'19 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan oğlu için ağladı'

Polis, yolda durdurduğu İsa S.'nin de kimliğini alarak GBT sorgusu yaptı. Araştırma ekiplerinin yaptığı sorguda İsa S.'nin aranması olduğu ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemede İsa S.'nin iki ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirlendi. Polis gözaltına aldığı şahsı zırhlı araca bindirdi. Bu sırada İsa S.'nin annesi Songül S. ile ablası olay yerine geldi. Anne ve kızı, İsa S.'nin götürülmemesi için polise yalvararak gözyaşı döktü.

İsa S. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

Hapis CezasıGözyaşıTerörle MücadeleÇevik Kuvvet


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