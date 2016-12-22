Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;



130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz Tünelleri hizmete giriyor. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık. Vatandaşlar yollara düştüğünde hizmetin ne olduğunu anlıyor. Hızlı trene bindiklerinde hizmetlerin nereden nereye geldiğini anlıyorlar. AK Parti, Türkiye'yi 3'e katladılar. Biz memlekete hizmet ediyoruz.



Vatandaş bize 3 Kasım'da ehliyeti verdi. Ehliyeti vermedi sadece, direksiyona da oturttu. 2007'de 'Sizin ehliyetinizi büyüttüm' dedi, tekrar yola devam dendi. Yetmedi, 'Daha fazla güveniyorum' dedi, Ehliyetimizi de hizmetimizi de beğendiğini verdiği destekle gösterdi. Ehliyet kimdeyse, direksiyon ondadır. Direksiyona da Cumhurbaşkanımızı getirdi. Bu ekip 14 yıldır hizmet ediyor. Artık sürekli istikrarla ülkemizi büyütmeye çalışacağız. İnsan odur ki, bıraka bu dünyada bu eseri eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bir eser değil, binlerce eseri 14 yıl içinde hem başladık hem aştık. Dünyanın en büyük projelerini yaptık, yapıyoruz.

