Türk jetleri DEAŞ'a ölüm yağdırdı

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab'a yönelen Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ'lı teröristlere ölüm yağdırdı. Bombalı araç saldırıları ile El Bab'ta 14 askerimizi şehit eden DEAŞ militanlarına havadan ve karadan cevap veren TSK, 138 teröristi öldürdü. DEAŞ militanlarına ait stratejik noktaları havadan vuran TSK, örgüte ait 30'un üzerindeki mevziyi de yerle bir etti. TSK'nın havadan vurduğu anlarda kayıtta alan örgüt kameraları, TSK tarafından kendilerine ait binanın vuruluşunu saniye saniye kaydetti.



Örgütün kendilerine ait sitede paylaştığı görüntülerde askerlere ateş ettiği anda F16 uçakları tarafından vurulduğu görülüyor.



Kaynak : İHA