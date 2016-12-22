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Türk jetleri DEAŞ'a ölüm yağdırdı

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, 138 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait birçok noktayı da imha etti. O anlar DEAŞ’lı teröristlerin kamerasına da yansıdı.

Dünya / 22 Aralık 2016 Perşembe 10:46
Türk jetleri DEAŞ'a ölüm yağdırdı
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Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab'a yönelen Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ'lı teröristlere ölüm yağdırdı. Bombalı araç saldırıları ile El Bab'ta 14 askerimizi şehit eden DEAŞ militanlarına havadan ve karadan cevap veren TSK, 138 teröristi öldürdü. DEAŞ militanlarına ait stratejik noktaları havadan vuran TSK, örgüte ait 30'un üzerindeki mevziyi de yerle bir etti. TSK'nın havadan vurduğu anlarda kayıtta alan örgüt kameraları, TSK tarafından kendilerine ait binanın vuruluşunu saniye saniye kaydetti.

Örgütün kendilerine ait sitede paylaştığı görüntülerde askerlere ateş ettiği anda F16 uçakları tarafından vurulduğu görülüyor.

Kaynak : İHA

ŞehitTürk Silahlı KuvvetleriÖzgür Suriye OrdusuFırat Kalkanı


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