USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladı

Konya’da tavuk çiftliğinde ilginç bir olay yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kümese giren tilki tavuklara saldırırken, tavukların tilkiyi köşeye sıkıştırmasının ardından tilki kümesten kaçtı.

Yaşam / 22 Aralık 2016 Perşembe 14:31
Tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladı
Video için tıklayın

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi'nde Bülent Öcel'e ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Yaklaşık 2 bin 100 tavuğun bulunduğu kümese giren tilki hiç ummadığı bir durum ile karşılaştı. Seferber olan tavuklar gelen tilkiyi kaçırmasını başardı. Yaşanan olay an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tilki kümese girerek tavuklara karşı saldırıya geçiyor, ancak tilkiye direnen tavuklar tilkiyi köşeye sıkıştırıp üzerine yürüyor. Tilki mücadelenin başarısız olacağına inandıktan sonra kümesten kaçıyor. Daha sonra ise bir çiftlik çalışanı tavukların sesi üzerine kümese geliyor, ancak tilkiyi yakalayamıyor. Tilkiye yönelik saldırıya geçen tavukların mücadelesi yaklaşık 45 saniye sürüyor.

Çiftlik sahibi Bülent Öcel yaptığı açıklamada, “Birlikte hareket eden tavuklarımız gelen tilkiyi kaçırtmayı bildi. Bu sayede hiçbir zayiat vermedik. Telleri ve köpekleri aşarak gelen tilki geldiği gibi geri gitti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çiftliğin köpekler ile de korunduğu ve tilkinin köpekleri atlatarak içeriye girdiği anlaşıldı. Kaynak : İHA

Güvenlik Kamerası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı