USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Suriye'den getirilen yaralı sayısı 182'ye ulaştı

Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 182 kişinin Hatay’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaşam / 22 Aralık 2016 Perşembe 10:38
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 182'ye ulaştı

Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye’ye sevkleri sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen ambulanslara alınarak Hatay’daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 182’ye çıktı. Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) alınan bilgiye göre, 182 yaralıdan 80’i Hatay dışındaki hastanelere gönderildi. Öte yandan 15 kişinin öldüğü ve 23 kişinin taburcu olduğu ifade edildi.

Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay’a sevkinin devam etmesi bekleniyor.
Kaynak : İHA

EnformasyonBaşbakanlıkÖzgür Suriye Ordusuİdlib


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı