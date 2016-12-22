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Suikastçı 3 gün önce aynı müzedeymiş

Rus büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'a ait olduğu iddia edilen ve saldırıdan 3 gün önce keşif yaptığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Güncel / 22 Aralık 2016 Perşembe 01:13
Suikastçı 3 gün önce aynı müzedeymiş
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Rusya'nın televizyon kanallarından Ren TV, FETÖ'nün suikastçısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırıdan 3 gün önce Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde keşif yaptığına ilişkin bir görüntü yayınladı. Haberde suikastçının serginin açıldığı cuma günü salona girip Rus elçisini sorduğu iddia edildi.

Pazartesi günü ise Karlov'un katıldığı resepsiyon düzenlenmişti.



SERGİNİN KOORDİNATÖRÜNÜN AÇIKLAMASI

Serginin koordinatörü Timur Özkan daha önce yaptığı konuşmada aynı iddiayı dile getirmişti. Özkan, “Cuma günü aynı salonda Çankaya Belediyesi ile ortak düzenlediğimiz Çankaya fotoğrafları isimli bir sergimiz vardı. Arkadaşlarımız söz konusu saldırganı Cuma günkü o sergide de görmüşler. Saldırıdan sonra hatırladılar. Dün geceki gibi aynı şekilde takım elbise ve polis rozeti ile gelmiş. Sergiye katılmış ve bir süre sonra oradan ayrılmış. Tabii ki kimse şüphelenmemiş. Tahminimiz; ya saldırı düzenleyeceği serginin tarihini karıştırdı ve orada Büyükelçiyi aradı ya da bilerek o gün gelip orada keşif yaptı” diye konuşmuştu.

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