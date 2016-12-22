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Şok! Kesip balkona astı

Adana’da objektiflere yine ilginç bir görüntü yansıdı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte 10 katlı bir apartmanın 2. katında oturan bir vatandaş, iki ayrı ‘kurbanlık koyun’ kestikten sonra bunları evinin balkonuna astı.

Yaşam / 22 Aralık 2016 Perşembe 15:49
Şok! Kesip balkona astı

Adana'da 10 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan bir vatandaş, soğuk hava nedeniyle 2 ayrı ‘kurbanlık koyunu', evinin balkonunda kesti, sonra da koyunların derisini yüzdürüp, bunları yine evinin balkonuna astı. O anlarda çekilen bir fotoğraf karesi ise, sosyal medyada günün en çok konuşulan fotoğraflarından biri oldu.

BALKONDA KURBAN KESTİ

Olay, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Yurt Mahallesi'nde yer alan Mavi Bulvar üzerindeki 10 katlı bir apartmanda meydana geldi. Söz konusu apartmanın ikinci katında oturan ve ismi gizli tutulan bir vatandaş, daha önce dilediği adağı gerçekleşince 2 ayrı kurban kesme kararı aldı. Ancak kentte hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşünce söz konusu vatandaş da soğuk hava nedeniyle kurbanını, evinin balkonunda kesmeye karar verdi.



SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Aynı vatandaş, koyunları balkonunda kestikten sonra kurban etini de yine balkonuna astı. O anlarda çekilen bir fotoğraf karesi de sosyal medyada günün en çok konuşulan fotoğrafları arasına girdi. Fotoğraf, kısa sürede tıklanma üstüne tıklanma alırken, yine bir tartışma konusu da yarattı. Kimi kullanıcılar bu durumu mizahi yönüyle ele alırken, kimisi de bunu ‘görgüsüzlük' olarak yorumladı.

GARİPLİKLER KENTİ ADANA

Mehmet Önal adlı bir kullanıcı paylaştığı fotoğrafa da; “Yuh artık. Burası Adana. Bir gariplikler kenti Adana. Bunca yoksulun olduğu bir kentte, adam iki tane koyunu kesmiş, balkonuna asmış. Zannetmeyin burası kasap. 10 katlı apartmanın balkonu. Onca aç insanın olduğu memlekette, adamın gözüne sokarcasına iki tane koyunu kesip, yemeye hazırlaması mı ilginç, yoksa evinin balkonuna asması mı? Artık buna da siz karar verin” notunu düştü.


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