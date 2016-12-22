Şehit sayısı arttı

Açıklama Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan geldi.



TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Işık, Fırat Kalkanı'nda şehit sayısının 16'ya yükseldiğini söyledi.



Fırat Kalkanı ve El Bab operasyonu hakkında bilgi veren Işık'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



'Bölgedeki yangın görmezden gelindi. Hareket tamamıyla uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmıştı. Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık'ın kurtarılmış olması mühimdir. Böylece, 2 bin kilometrekare civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir.

Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ'a ait 4 tank, 29 havan, 41'i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir.PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299'u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG'ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 drone da imha edilmiştir.Biz yıllardan beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gerektiğini anlatıyoruz. İnsani yardımların ulaştırılabileceği bir hat oluşturulabileceğini söylüyoruz.Harekat planının en kritik aşaması olan El Bab'ın temizlenmesi aşamasına gelinmiştir. El Bab'dan sonra sıranın Rakka'ya geleceğini bilen terör örgütü direnç göstermektedir. DEAŞ en vahşi yöntemlerle sivil insanları kalkan olarak kullanıyor.DEAŞ'ın en direnç gösterdiği mevzi şehre hakim noktadaki karargah olarak kullanılan bir hastane. En fazla şehidi buranın ele geçirilmesine yönelik operasyonda verdik. ÖSO'nun da şehitleri oldu.Aynı anda hem DEAŞ'a hem de PKK/PYD/YPG ve DHKP-C gibi bölgedeki bütün terör örgütlerinin tamamına karşı en büyük mücadeleyi veren tek ülke, Türkiye'dir. Bu harekatla bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk.Bu arada, FETÖ de boş durmamakta, Ankara'daki Rus Büyükelçisine hain bir suikast düzenleyerek, Rusya ile büyük çabalarla yeniden onarılan ilişkilerimizi ve Halep'teki sivillerin tahliye edilmesini de sağlayan işbirliğimizi bozmanın hesaplarını yapmaktadır. Türkiye, bu oyunların hiç birisine gelmeyecek ve teröre asla teslim olmayacaktır.'