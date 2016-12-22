Samanyolu yakınında süper galaksi kümesi keşfedildi

Güney Afrika, Avustralya ve Avrupa'dan bilim adamlarından oluşan bir ekip, daha önce Samanyolu'ndaki toz bulutu ve yıldızlar nedeniyle fark edilmeyen Vela süper galaksi kümesinin, Samanyolu'nun devinimini etkileyen devasa bir kütleye sahip olduğunu açıkladı.



Avustralya Ulusal Üniversitesinden (ANU) Profesör Matthew Colless, keşif için 'Bu, evrendeki en büyük galaksi kümelerinden biri, muhtemelen bizim galaksimize komşu olan en büyüğü.' ifadesini kullandı.



Colless, Vela süper galaksi kümesinin çekim gücünün, Samanyolu'nun uzayda ölçülen devinimi ile daha önce haritası çıkarılan galaksilerin dağılımıyla öngörülen devinimi arasındaki farkı izah edebileceğini kaydetti.



Vela süper galaksi kümesinin büyüklüğünün 2017 yılında başlatılacak iki yeni araştırmayla kesinlik kazanacağı belirtildi.



Kaynak : AA