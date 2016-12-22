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Saldırganın taktığı rozet dikkat çekti!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Altınbaş'ın suikastın gerçekleştiği yere dikkat çekmeden girmek için koruma polisi rozeti taktığı da belirlendi.

Güncel / 22 Aralık 2016 Perşembe 12:11
Saldırganın taktığı rozet dikkat çekti!

Rusya'nın ankara Büyükelçisi Karlov, 19 aralık'ta Çankaya Çağdaş sanatlar Merkezi'nde sergi açılışında öldürülmüştü.

Tetikçi çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş (22) serginin yapılacağı merkezin yanındaki otelde 5 gün önce yer ayırtmıştı. suikast günü de otele giriş yapmıştı.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK!

Dün ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı: Elçinin o gece 19.00'da sergiye geleceğini Çankaya Çağdaş sanatlar Merkezi yönetimi bile o gün 16.30'da öğrenmişti.




KORUMA ROZETİ TAKMIŞ!

Katliam gecesi suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ceketinin yakasındaki polis rozeti detayı yeni ortaya çıktı. Bu rozeti sadece Emniyet Koruma dairesi'nde görevli polisler takıyor. ankara'da bu rozeti tüm görevliler tanıyor. Yakasında olan polise tüm yollar açılıyor.

TELEFONUNDA 4 AYRI ŞİFRE

Katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunda çözülmesi çok zor şekilde şifrelenmiş 4 ayrı program bulundu. Şifreler çözüldü. Bağlantılar araştırılıyor.

CENAZE 15 GÜN TESLİM ALINMAZSA...

Katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın Ankara Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cenazesini almaya hiçbir yakını gelmedi. Katilin Söke'deki babası, annesi ve kızkardeşi 2 gündür gözaltında. Cenaze 15 gün teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek.

AİLESİ SERBEST BIRAKILDI

Rusya Büyükelçisi Karlov'u vuran polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde gözaltına alınan anne, baba, kız kardeş ve 3 akrabası, mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

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