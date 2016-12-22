Rus Büyükelçi Karlov, Moskova'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bugün Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.



Karlov için ilk tören Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiridi.







Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov'un ailesi ve yakınları katıldı.



















Törene Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.



Törende konuşma yapan Lavrov, Karlov'a 'kahraman' ünvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti.



Karlov'un naaşı, Dışişleri Bakanlığının ardından dini tören için Kurtarıcı İsa Katedrali'ne götürüldü.



Karlov'un naaşı Salı günü Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle uğurlanmıştı.



Kaynak : İHA