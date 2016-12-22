USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

RTÜK'ten Yol TV kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ile toplumda ayrımcılığı körükleyen ve terör örgütlerini övücü yayınlarından dolayı Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesini kararlaştırdı.

Televizyon / 22 Aralık 2016 Perşembe 14:47
RTÜK'ten Yol TV kararı

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul dün yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren, toplumda ayrımcılığı körükleyen ve terör örgütlerini öven yayınlarından dolayı 6112 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrasına göre, lisanssız yayın yapan Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesi kararı aldı.

12 kanala 102 müeyyide

RTÜK, son toplantısında dizilere ilave olarak cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışında bulunan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, 'ara-kazan”, “bul-kazan” gibi bahis siteleri ve çeşitli “tele alış-veriş” programları hazırlayan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü. Bu çerçevede RTÜK, 12 kanala toplam 102 müeyyide uyguladı.

Bu kapsamda, Smart TV Market, Kanal S, Maksim TV, Yek TV, Doğu TV, Sıhhat TV, Kanal C, Ort Osmaniyem, 365 TV, Nurs TV, MGC TV, Anadolu Yurdum TV ve Medya TV 'ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

RTÜK ayrıca telefon yoluyla halkı dolandıran ve bitkisel ile cinsel gücü arttırıcı ilaç satanlarla “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi programlarla ilgili aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.

CumhurbaşkanıPara CezasıGıda TakviyesiRtükTürkiye Radyo Televizyon Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı