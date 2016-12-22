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Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar

YÖK Başkanı Saraç, öğretmenlik bölümlerine girişte ilk 240 bine girme şeklinde başarı sıralaması şartının getirildiğini bildirdi

Eğitim / 22 Aralık 2016 Perşembe 10:03
Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saraç, "Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak." dedi.

ÖĞRENCİLER AÇIK UÇLU SORULARLA TANIŞACAK

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını belirten Saraç, "Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmememiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz." diye konuştu.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNE ARTIK İKİNCİ AŞAMADAN ÖĞRENCİ ALINACAK

YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalı 'Niye ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur halbuki' diyerek bize başvurular, raporlar sunuluyordu. Yükseköğretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artık bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alınacağını burada açıklamak isterim."

ÖsymÖğretmenlikYgsYüksek Öğretim KurumuÖsym Başkanı


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