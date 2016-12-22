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Obama'dan Müslümanlar için hamle

ABD Başkanı Barack Obama'nın, 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan 'belli Müslüman ülkelerden gelen kişilerin kayıt altına alınması' programını yürürlükten kaldırdığı bildirildi.

Dünya / 22 Aralık 2016 Perşembe 21:31
Obama'dan Müslümanlar için hamle

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Neema Hakim tarafından yapılan açıklamada, 2011'den bu yana aktif olarak kullanılmayan Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Kayıt Sistemi (NSEERS) programının yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Hakim, açıklamasında, 'Zaten köhnemiş olan bu uygulamanın hayata geçirilmesi, etkili tedbirlerin alınmasından ziyade sınırlı kaynakların boşa harcanmasına da sebep olurdu.' ifadelerini kullandı.

Dünkü açıklamasında New York eyaleti Adalet Bakanı Eric Schneiderman'ın da, uygulamanın teröristleri engellemediği gibi kolluk kuvvetlerine olan güveni sarstığını ifade ettiği ve ilgili yasanın kaldırılmasını önerdiği kaydedildi.

TRUMP PROGRAMA SICAK BAKIYORDU

Öte yandan 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, 2011'den bu yana uygulanmayan programı yeniden devreye sokabileceğini ve 'terör tehdidi taşıyan belli ülkelerden gelen Müslümanların kayıt altına alınmasının gerekli olduğunu' ifade ediyordu.

Dün Florida'da basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada Trump, 'Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması' ve 'ülkeye girişte kaydedilmesi' önerileriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, 'Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı.' demişti.

Ancak Trump'ın geçiş süreci ekibi İletişim Direktörü Jason Miller, 'Trump'ın inanç temelli bir kayıt sistemini hiçbir zaman savunmadığını' vurgulayarak söz konusu önerinin 'yanlış anlaşıldığını' dile getirmişti.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK YENİ ADIMLAR MERAKLA BEKLENİYOR

20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki görevine başlayacak olan Trump'ın söz konusu uygulama ve 'Müslümanların ülkeye alınmamasıyla' ilgili yasal zeminde yeni adımlar atıp atmayacağı Amerikan kamuoyunda merakla bekleniyor.

NSEERS programı, ABD'ye giriş ve çıkışlarında belli Müslüman ülkelerden kişilerin görevliler tarafından mülakata alınmasına ve detaylı bilgilerinin kaydedilmesine imkan tanıyordu. Amerikalı Müslümanların temsilcileri, 2011'de fiilen uygulaması durdurulan programın Obama yönetimi tarafından tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyordu. Kaynak : AA

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