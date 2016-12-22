Moskova'da patlama!

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir metro istasyonunun girişinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan kaynaklanan alevler cadde üzerinden de görüldü. Rus TASS ajansının haberine göre gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilen patlamada dört kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metro çalışanı olduğu bildirildi.



GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEYİ ÇEMBER ALTINA ALDI



İstasyonun tadilat dolayısıyla kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi çember altına aldı.



TERÖR SALDIRISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ



Moskova metrosunda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından halk büyük panik yaptı. Bu denli büyük bir patlamanın sebebini herkes terör saldırısı olarak düşündü ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.