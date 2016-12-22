Kabil’de milletvekiline canlı bomba saldırısı: 8 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 5. bölgesinde bulunan Hilment kentinde Milletvekili Mir Veli’nin evine saldırı gerçekleştirildi.



Önce canlı bomba ile evin kapısını açan saldırganlar daha sonra milletvekilinin evine girerek çevreye rastgele ateş açtı. Milletvekillerinin korumalarının saldırganlara karşılık vermesinin ardından çıkan çatışma yaklaşık 12 saat sürdü. 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandığı saldırıda hedef alınan milletvekili Veli yaralı kurtularak hastaneye kaldırıldı. Taliban saldırıyı üstlenerek "önemli komutanları hedef aldık” ifadesini kullandı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise yazılı açıklamasında olayı kınayarak “Affedilmez cinayet” ifadesine yer verdi.



Milletvekilinin yakını Hacı Gül Ağa, İHA’ya yaptığı açıklamada “Düşman herkese saldırır, bu sefer de bize saldırdı” diye konuştu.



Kaynak : İHA