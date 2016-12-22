İzmir’in Bornova ilçesindeki özel bir okulda derse giren 61 yaşındaki öğretmen Şevket G., iddialara göre, okuldaki 20, 21 ve 24 yaşlarında üç zihinsel engelli öğrencisine cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu iddialarıyla geçen hafta tutuklandı.



Olay, durumdan şüphelenen iki öğretmenin öğrencilerle konuşmasıyla ortaya çıktı. Olayın öğrenilmesinin ardından okul idaresi durumu ailelere bildirdi. Ailelerin öğretmenden şikayetçi olmasıyla öğretmen Şevket G., İzmir Emniyeti Ahlak Büro Ekiplerince gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başlattığı soruşturma kapsamında suç delili olarak sadece Şevket G.’nin flaş belleklerine el koyuldu.



Cinsel videolar izletip elle taciz etmiş



Cinsel istismara uğrayan üç engelli kız öğrencinin ise olayın etkisinde kaldıkları ve psikolojik destek aldıkları öğrenildi. Kız öğrencilerin ifadelerinde ise öğretmenlerinin kendilerine sürekli cinsel içerikli filmler izlettiği ve sürekli olarak vücutlarının belli bölgelerine elle dokunduğu yer alıyor. Zihinsel engelli üç öğrenci ayrıca öğretmenlerinin yanında sürekli biri siyah ve biri kırmızı olmak üzere 2 adet flaş bellek taşıdığını, sınıfta bulunan 7 erkek öğrenciyi sınıftan çıkarttıktan sonra cinsel içerikli videoları açtığını dile getirdi. Öğretmen Şevket G.’nin sınıfa birisinin girmesi durumunda ise hemen diğer belleği bilgisayara takarak öğrencilere ağaç ve çiçek fotoğrafları gösteriyor izlenimi vermeye çalıştığı öğrenildi.



“Sizi farelere yediririm”



Yaşadıklarını kimseye anlatmamaları konusunda sürekli tehdit edildiklerini belirten kız öğrenciler, “Sürekli bize ’eğer size yaptıklarımı kimseye söylerseniz üçünüzü bodrum katına indirip farelere yediririm’ diyordu” şeklinde konuştu.



Öğretmen Şevket G., verdiği ifadede ise iddia edilen cinsel istismar olayını reddetti ancak el konulan flaş belleğinde cinsel içerikli videoların olabileceğini söyledi.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen öğretmen, çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hem şiddet hem tehdit



Avukat Necmiye Ece Uncu ise öğrencilerin 20, 21 ve 24 yaşlarında olduğunu ancak zeka yaşlarının 3.5, 7 ve 11 olduğunu bu nedenle ifadelerinin kamera eşliğinde alınmasını istediğini belirterek şunları söyledi:



“Zihinsel engelleri nedeniyle eğitime tabi olan bu çocuklar kendilerini çok zor ifade edebiliyorlar. Çok zor güvenebiliyor ve açılabiliyorlar. Okulda çok sevdikleri bir öğretmen bu durumu fark ediyor. Çocuklar öğretmene, ’Ben okula gelmek istemiyorum. Çok utanıyorum’ demeye başlıyor. Öğretmenler de bunun üzerine durumu fark ediyor. Öğretmenlerinin ihbarıyla olayı 14 Aralık’ta öğrendik. Kızlar beden ve ruh bakımından kendilerini savunamayacak durumda ve inanın kızlarımız algılayamayacakları şeylerle karşı karşıya kalmış. Çocuklar cinsel istismarın yanında şiddete de maruz kalmış. Aynı zamanda korkutulmuşlar. ’Bu olayları söylemeyeceksiniz’ diye tehdit edilmişler. Kızlar babaları geldiği zaman açıldılar. Bizler ’korkmayın, yanınızdayız. Biz varız anlatın’ diyerek onları rahatlattık. Toplumsal baskılardan dolayı aileler ve kadınlar korkuyor. İnsanlar bu olayları anlatmalıdır. Onlar anlatırsa biz de ellerinden daha sıkı tutabileceğiz. Olayın kapatılmaması için elimizden geleni mücadeleyi vereceğiz”. Kaynak : İHA