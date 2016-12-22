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İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel / 22 Aralık 2016 Perşembe 09:30
İDO'dan sefer iptalleri

İDO , internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla bazı hızlı feribot ve deniz otobüsleri seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

'22-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü'. Kaynak : İHA

Yenikapi


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