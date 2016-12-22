İDO , internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla bazı hızlı feribot ve deniz otobüsleri seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.



İptal edilen seferler şöyle:



'22-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



22-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



22-12-2016 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



22-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



22-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



22-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



22-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



22-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



22-12-2016 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



22-12-2016 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü



22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü'. Kaynak : İHA