İDO bazı seferleri iptal etti

Marmara etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO deniz seferlerini iptal etti.



İPTAL OLAN SEFERLER



22-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

22-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



Son Güncelleme : 22 Aralık 2016 Perşembe 06:31

