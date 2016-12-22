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İDO bazı seferleri iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel / 22 Aralık 2016 Perşembe 06:30
İDO bazı seferleri iptal etti

Marmara etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO deniz seferlerini iptal etti.

İPTAL OLAN SEFERLER

22-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
22-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
22-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
22-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
22-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

Son Güncelleme : 22 Aralık 2016 Perşembe 06:31

Yenikapi


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