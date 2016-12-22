Gülen yine tehdit etti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastini gerçekleştiren FETÖ, yeni saldırıların sinyalini verdi.



Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in suikastle ilgili yaptığı açıklamada, suçluluk psikolojisi içinde olduğu görüldü.



TEHDİT MESAJI GİBİ AÇIKLAMA



Amerikan Associated Press (AP)'e bir video mesaj gönderen Gülen, 'hükümet başka suikastlere zemin hazırlayıp, suçu bizim üzerimize atabilir' diyerek, FETÖ'nün yeni saldırılar yapabileceği sinyalini verdi.



TERÖRİSTİN FETÖ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKMIŞTI



Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantıları ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'gizlemeye gerek yok, suikastin faili FETÖ'dür' demişti.