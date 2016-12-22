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Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Gebze ilçesinde, kavga sırasında tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa / 22 Aralık 2016 Perşembe 02:07
Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 1203 Sokak'taki iş yerinde berber Murat Balta (37) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavga ettiği kişi tarafından tabancayla karnından vurularak yaralanan Balta, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Balta'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : AA

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