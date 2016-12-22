Galaxy S8'e canavar modu geliyor!

GalaxyClub'ın ortaya çıkardığı işlev hakkındaki detaylar şu an oldukça kısıtlı. Tek bildiğimiz, Samsung'un 'beast mode' ('canavar modu') teriminin patentini aldığı ve bu terimi akıllı telefonlarda, uygulamalarda, tabletlerde veya bilgisayarlarda kullanabileceği. Beast mode'un ne işe yaradığına dair herhangi bir açıklama ise bulunmuyor ancak pil ömründen feragat edip yüksek performans almaya yönelik bir ayara benziyor.



Peki bu ek güç ne işe yarayacak? Bunun cevabı sanal gerçeklik (VR) uygulamaları ve Galaxy S8'in sunacağı Gear VR desteği olabilir. Dahası Galaxy S8'in 4K ekranla geleceğine dair dedikodular da var ve bu ekranın yüksek güce ihtiyaç duyacağı kesin.



Android Nougat beta'nın Galaxy S7'deki son sürümünde benzer bir 'yüksek performans' modu bulunuyor ve beast mode, benzer bir fikir olabilir. Samsung'un Galaxy S7 kullanıcılarına performansa yönelik birçok kontrol sunmaya başladığını biliyoruz. Snapdragon 830 veya Exynos 8895 işlemci ve 6GB RAM ile geleceği konuşulan Galaxy S8'de bu tür seçeneklere daha sık rastlamamız mümkün olabilir.