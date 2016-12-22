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FETÖ operasyonu genişliyor

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Adalet Bakanlığı personeline yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı. Hakkında yakalama kararı verilen 32 kişiden 29'u gözaltına alınırken firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güncel / 22 Aralık 2016 Perşembe 03:52
FETÖ operasyonu genişliyor

Ankara'da yüksek yargı personeline yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Adalet Bakanlığından çok sayıda personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 29'u gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının Adalet Bakanlığında çalışırken ihraç edildiği, bazılarının ise görevlerini sürdürdüğü belirtildi.

3 HAKİM BİR SAVCIYA GÖZALTI

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Mersin Adliyesi'nde görevli 3 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

ERDOĞAN YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan da, Antalya'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu firari Erdoğan'ın kentteki özel hastanede tedavi gördüğü bilgisine ulaştı. Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olduğu belirlenen ve bir süre daha tedavi görmesi gerektiği öğrenilen Erdoğan, polis ekiplerince yakalandı. Erdoğan'ın hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

ESKİ HAKİM CEZAEVİNDE

Samsun'daki FETÖ soruşturmasında ise daha önce gözaltına alınan eski kadın hakim D.Y.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun 1. İdare Mahkemesi hakimliği yaparken açığa alınan D.Y.A, önceki gün gözaltına alınmıştı.

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