'En İyi Ben Söylerim' Acun Ilıcalı’ya rakip geliyor

Fox Tv ekranlarında yakında başlayacak olacak yeni ses yarışması "En İyi Ben Söylerim"in jüri üyeleri Serdar Ortaç, Kibariye ve programın sunucusu Çağla Şıkel çekimlere başladı. En İyi Ben Söylerim, Acun'un O Ses Türkiye programına rakip olacak.



Fox Tv ekranlarında yeni bir ses yarışması daha izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Jüri koltuğunda Serdar Ortaç ve Kibariye'nin olacağı, Çağla Şıkel'in sunumuyla ekranlarımıza gelecek ses yarışması, 54 yarışmacı ve farklı formatıyla karşımıza geliyor.



KİBARİYE MELEK, SERDAR YARGIÇ



Jürideki Kibariye, Serdar Ortaç ve programın sunucusu Çağla Şikel, önceki gün programın çekileceği stüdyodaki fotoğraf çekimine katıldı. Format gereği sekiz yarışmacının aynı şarkıyı 30 saniyede paylaşarak seslendirebileceği yarışmada Kibariye koruma meleği, Ortaçise yorumcuları eleyen isim olacak.







FORMATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR



En İyi Ben Söylerim yarışma formatında 8 yarışmacı aynı şarkının 30'ar saniyelik kısımlarında bireysel performanslarını gösterecek ve ortaya tek bir performans çıkacak. Eser söylenmeye başladığında, her yarışmacı 30 saniyelik kısmını seslendirecek ve bu sırada stüdyodaki seyirciler performansı oylayacak.



Kendine ayrılan 30 saniyede seyirciyi memnun edemeyen yarışmacı, "kırmızıda kalıyor" ve bir sonraki şarkıyı söyleme hakkını yitiriyor.



ACUN'UN O SES TÜRKİYE PROGRAMINA RAKİP



Yeni sezonda reytingleri alt üst eden O Ses Türkiye'nin ardından bir ses yarışması daha izleyici ile buluşuyor. Ocak ayında Fox TV ekranlarında olacak En İyi Ben Söylerim'in televizyondaki akıbeti merakla bekleniyor.



YARIŞMA NASIL OLACAK?



Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği yeni yarışma “Ben Söylerim” yakında FOX’ta başlıyor.



Her hafta 8 yarışmacının yarışacağı ve yarışma boyunca farklı türde 9 şarkı söylenecek olan Ben Söylerim’de 8 Yarışmacı aynı şarkıyı, 30’ar saniyelik parçalar halinde söyleyecekler.

Tribünlerdeki seyirciler performans sırasında yarışmacıları oylayarak, en iyi söyleyeni koruma altına alacaklar. Kalan 7 kişi ise artık eleme potasında olacak.



Jüri üyeleri 7 kişi içinden, elenmesini istemediği iki yarışmacıyı koruma altına alacak ve kalan 5 kişiden birini eleyecek.







Programın finalinde sona kalan iki yarışmacının “düet” şeklinde bir düellosuna şahit olacağız. En iyi iki aday düetlerini yapacak ve jüri biri üzerinde mutabık kalırlarsa, o haftanın kazananı olacak ve bölüm birincisi olarak 10.000TL’lik ödül kazanacak.



Jüri aynı yarışmacı üzerinde anlaşmaya varamamışsa, performans sırasında seyircinin yaptığı oylamaya bakılacak. Ve seyirciden yüksek oy almış yarışmacı bölümün kazananı olacak.

Bir sonraki bölümde devam eden 7 yarışmacının yanına Türkiye’nin değişik yerlerinden 1 yetenek daha dahil olacak. Ve yine 8 kişinin, değişik türde şarkılarıyla yarışma devam edecek.

