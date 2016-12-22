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Duvara bu notu yazıp ölüme atladı

Adana’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Ömer Dündar, inşaat halindeki binanın 4'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.

3. Sayfa / 22 Aralık 2016 Perşembe 13:31
Duvara bu notu yazıp ölüme atladı

Merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nin yanındaki inşaata gelen Ömer Dündar, binanın 4'üncü katına çıktı. Balkon duvarına sprey boya ile 'Celo, hızlandıkça azalıyoruz' yazan Ömer Dündar, bir süre çevreyi izledi. Okuldaki öğrencilerin şaşkın bakışları arasında kollarını yana açan Dündar, kendini boşluğa bıraktı.

Ömer Dündar'ın atladığını gören öğrenciler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Dündar, götürüldüğü hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ömer Dündar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 'Celo, hızlandıkça azalıyoruz' yazısının da ne anlama geldiğini araştırıyor.


Kaynak : İHA

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