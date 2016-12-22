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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Güne sınırlı yükselişle başlayan dolar/TL, 3,51'in hemen üzerinde dengelendi.

Ekonomi / 22 Aralık 2016 Perşembe 10:29
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün en yüksek 3,5344 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 3,5085 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugüne 3,5083 seviyesinden başladı ve saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 3,5150 seviyesinde dengelendi. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,39 primle 3,6744 seviyesinden ve sterlin/TL ise yüzde 0,27 artışla 4,3490'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Uluslararası piyasada Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde sakin bir seyir izlendiğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 ve 3,4680 seviyesinin destek, 3,5340 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak : AA

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