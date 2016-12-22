Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durursak Sevr'e döneriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 151 eserin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Onlar dur dedikçe biz daha ileri gittik. Değerli kardeşlerim, bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Açık konuşmak lazım Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. 'dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



200'E YAKIN DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dün El-Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 16 şehitimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasi ile yürüyoruz. Rusya, Amerika, İran, Irak, Katar'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Bugün Sarıkamış'ın 102. yıldönümü. Sarıkamış'ta verdiğimiz şehitleri de rahmetle anıyoruz.



BU DÖNEMDE DURURSAK SEVR'E DÖNERİZ

Bugünde 4 milyar liralık yatırımı bir anda açıyoruz. Milletimiz bu hizmetleri biliyor. Sadece konuşmayı, hakareti maharet sananlara inat gece gündüz çalıştık. Türkiye 2003'ten bu güne yılda ortalama 5,9 büyüdü. Gayri Safi Milli Hasılamız 949 milyar dolara kadar çıkardık. Dikkat ederseniz biz ne zaman bu rakamlara ulaştık kimi öz yönetim diyerek kimi darbe yapmaya kalkarak bizi kendilerince durdurmak istediler. Onlar dur dedikçe biz daha ileri gittik. Değerli kardeşlerim, bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Açık konuşmak lazım Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor.



ASİMETRİK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorsa oraya odaklanıyor. Biliyorlar ki Türk milleti bir ve beraber olursa çelik yumruk tepelerine inecektir. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur.