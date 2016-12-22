CHP ve HDP'den El Bab açıklaması

CHP'li Engin Altay Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin takvimine ilişkin açıklama yaptığını anımsattı.



''EL BAB'A GİRMEK FACİADIR, CİNAYETTİR''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye'de DAEŞ ile mücadelede Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, 'TSK'nın, bölge ülkelerinin ve BM'nin desteği olmadan El Bab'a girmesi faciadır, cinayettir. Mehmetçiği bataklığa sokmaması ve daha fazla şehit gelmemesi için hükümete çağrıda bulunuyoruz' dedi.



'NE İŞİMİZ VAR EL BAB'DA?'

Terör örgütü PYD'nin Fırat'ın batısına ilerleyişini durduran Fırat Kalkanı Harekatı, HDP'li Osman Baydemir'in de tepkisini çekti.



Ne işimiz var El Bab'da? Niye oradayız? diyen Baydemir, yapılacak tek şeyin hızla Ortadoğu siyasetinde makas değiştirmek olduğunu söyledi. Baydemir, 'Suriye politikası çökmüştür. Faturası, El Bab'daki Anadolu ve Mezopotamya'nın yoksul, emekçi çocuklarına ödetiliyor.' görüşünü ileri sürdü.