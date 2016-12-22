CHP liderinin danışmanı tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock kullanıcısı başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ üyeliğinden tutuklandı.
ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, KHK ile görevden uzaklaştırılmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi