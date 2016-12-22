USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Çaldığı telefonu, kargoyla geri gönderdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, bir dolandırıcı, telefon bayiinden çaldığı cep telefonu, kargoyla geri gönderdi.

3. Sayfa / 22 Aralık 2016 Perşembe 12:14
Çaldığı telefonu, kargoyla geri gönderdi

Böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını, kargo geldiğinde gözlerine inanamadığını söyleyen telefon bayii sahibi Mehmet Özkan, “Kargo gelmeden önce tanımadığım bir şahıs aradı ve dolandırıcının kendisinin tanıdığı olduğunu söyledi.

Benim mağduriyetimi karşılamak suretiyle emniyetteki şikayeti geri almamı talep etti. Ben de kendisine böyle bir durumun olmayacağını belirttim. Bu olayı böyle bir durumla başka kimsenin karşılaşmaması için ortaya çıkardık. Telefon görüşmesinden sonra iş yerindeki arkadaşlar bir kargonun geldiğini söylediler. Kargonun üzerinde dolandırıcının adı yazıyor dediler. Şaka yapıyorlar zannettim, bir baktım kargoyu gönderene gerçekten o isim. Şaşırdık, telefon geldi ve komik bir an yaşadık" dedi.

Telefonun geri gönderilmesinin bu kişinin suçsuz olduğunu ispatlamayacağını belirten Özkan, "Ben telefonumun değil, bu işi yapan kişi veya kişilerin ortaya çıkmasını istiyorum. Kendilerinin gidip emniyete teslim olmasını istiyorum. Şikayetim devam ediyor. Bunun gibi birçok kişi haberlerde gördüğü zaman beni aradılar, mağduriyetlerini bildirdiler. Şikayetim devam ediyor, telefonu da emniyete götürüp teslim edeceğim” dedi.

Kaynak : İHA

Hırsızlık ZanlısıHırsızlık OperasyonuAkıllı Cep TelefonuCep TelefonuMehmet Özkan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı