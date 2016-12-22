Bodrum'da yaşlı adam donarak öldü

Edinilen bilgiye göre Kumbahçe Mahallesi 2404 sokak üzerindeki tek göz odada yaşamını sürdüren, Günay Atav'ın evine gelen komşuları, yaşlı adamın hareketsiz şekilde yattığını fark etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Atav'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evinin camının kırık olması nedeniyle Atay'ın donarak öldüğü ileri sürüldü.



Olay yerine gelen Polis ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Uzun yıllardır Bodrum'da ikamet eden ve emekliliği olmayan yaşlı adamın, komşuları ve bazı kurumların verdiği desteklerle yaşamını idame ettirdiği öğrenildi. Bekar olduğu ve çocuğunun olmadığı öğrenilen Atav'ın akrabalarının ise Bodrum dışında yaşadığı bildirildi.



Günay Atav'ın komşuları ise önceki gün gördükleri 76 yaşındaki Atav'ın son günlerde rahatsızlığının iyice arttığını ve yürümekte zorluk çektiğini anlattılar.

Kaynak : AA