USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

BM'den Suriye kararı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de savaş suçuna varan uluslararası insani hukuk ve insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve sorumluların yargılanması sürecini kolaylaştırmak için delil toplayacak ve dosya hazırlayacak “uluslararası tarafsız ve bağımsız bir mekanizma” kurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Dünya / 22 Aralık 2016 Perşembe 12:21
BM'den Suriye kararı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Suriye'deki savaş sırasında savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini soruşturmanın yanı sıra kanıtları toplayacak ve bunları analiz edecek mekanizma oluşturulmasını oyladı. 193 üyesi bulunan genel kurulda yapılan oylamada, Lihtenştayn tarafından hazırlanan ve Türkiye tarafından da desteklenen karar tasarısı 105 oyla kabul edildi. 15 üyenin hayır oyu kullandığı oylamada 52 üye de çekimser kaldı. Lihtenştay'ın BM Daimi Temsilcisi Christian Wenaweser, Genel Kurul'da oylama öncesinde yaptığı açıklamada, sorumluluğa dair anlamlı bir eylemi uzun süredir ertelediklerini bildirdi. Özel ekip, ceza soruşturmalarının adil ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi amacıyla dosyaları uluslararası hukuk standartlarına uygun bir şekilde hazırlayacak.

Suriye'nin BM Daimi temsilcisi Beşar Caferi ise, karar tasarısının yasa dışı olduğunu savunarak, çözüme direkt olarak tehdit oluşturduğu ifade etti.

Caferi, “Bu tür bir mekanizmanın oluşturulması, BM üye ülkelerinin içişlerine açıkça bir müdahaledir” ifadesini kullandı.

Kaynak : İHA

Birleşmiş MilletlerTürkiyeUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı