Başbakan Yıldırım'ın konuşmaları Fatih Portakal'ı rahatsız etti

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 114. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Yıldırım'ın açıklamaları FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ı rahatsız etti. Portakal, twitter hesabından şunları yazdı:









Başbakan Yıldırım: Herkes anladı Kemal Bey anlamadı Kaynak : Beyaz Gazete Özel