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Başbakan 'Türk olsun' önerisi

Romanya’da genel seçimlerin galibi Sosyal Demokrat Partinin lideri Liviu Dragnea, başbakan olarak Sevil Shhaideh’i önerdi.

Siyaset / 21 Aralık 2016 Çarşamba 18:03
Başbakan 'Türk olsun' önerisi

Romanya'da 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin lideri Liviu Dragnea, Sevil Shhaideh'i başbakan olarak önerdi. Önerinin Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve parlamento tarafından kabul edilmesi halinde 52 yaşındaki Shhaideh, Romanya'nın hem ilk kadın hem de ilk Müslüman başbakanı olacak.

Sosyal Demokratik Parti, 11 Aralık'ta yapılan seçimden galip çıkmayı başarmıştı.



TARİH PROFESÖRÜ KEMAL KARPAT'IN AKRABASI

Tarih profesörü Kemal Karpat'ın akrabası olan Sevil Shhaided, 2012 yılında devlet sekreterliği görevinde bulunmuş, 2015 yılında Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, seçimlerin galibi Sosyal Demokrat Parti, milletvekili seçimi için açılan sandıktaki oyların yüzde 45,47'sini alarak 154 milletvekilini, senatör seçimi için açılan sandıktaki oyların da yüzde 45,67'sini alarak 67 senatörü meclise göndermişti. Merkez sağdaki Ulusal Liberal Parti ise mecliste, milletvekili oylarının yüzde 20,04'ünü alarak 69 milletvekili ve senatör oylarının yüzde 20,41'ini alarak 30 senatör sandalyesinin sahibi olmuştu. Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı, milletvekili seçimi için kullanılan oyların yüzde 5,62'sini alarak 20 milletvekili ve senatör seçimi için kullanılan oyların da yüzde 6'sını alarak 9 senatör çıkarmıştı.

PSD lideri Dragnea ise ALDE ile koalisyon kuracaklarını belirterek, tek bir başbakan adayı belirlediklerini, bunu da kamuoyu ile yakın zamanda paylaşacaklarını kaydetmişti.

Kaynak : İHA

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