Atatürk heykelinin taşınmasında gerginlik

Rize Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlayan yeni Meydan Projesi kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin bugün taşınması için başlatılan çalışma gerginliğe neden oldu.



Sabah saatlerinde başlatılan çalışmada, Rize Valiliği önüne taşınması planlanan heykele zarar verilmemesi için son derece hassas davranıldı. Heykelin zarar görmeden taşınması için bir çok farklı yol denendi. İlk önce vinçler yardımı ile heykel havada askıya alındı. Ardından iş makineleri ile yerinden sökülmek istendi. Daha sonra çalışmaya el makineleri ile devam edildi.



Çalışmanın sürdüğü sırada Atatürkçü Düşünce Derneği Rize Şubesi Başkanı Ömer Toprak ve CHP'li Rizeli Yönetici Saltuk Deniz çalışma alanına gelerek Rize Belediyesi yetkilileri ve inşaat görevlileri ile tartıştılar. Heykelin taşınmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek yapılanın yanlış olduğunu dile getirdiler. Polisten yardım istenmesi ve polisin olaya müdahale ile Toprak ve Deniz çalışma alanından çıkartıldı. Daha sonra heykel bulunduğu yerden alınarak Rize Valiliği önündeki tören alınan nakledilmek üzere taşıyıcıya yüklendi. Heykelin zarar görmemesi için taşıyıcının üzerine kamyon lastikleri yerleştirildi.



Meydan Projesi kapsamında Atatürk Heykeli'nin Rize Valiliği önüne taşınacak olması tartışmalara neden olmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da konuyla ilgili TBMM'ye soru önergesi vermişti. Kaynak : İHA