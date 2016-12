Aşiret temsilcilerinden teröre lanet

Elite World Otelde Kadim Aşiretler Federasyonunun (KAF) kuruluşu ile ilgili düzenlenen programda bir araya gelen Brukan, Jirki, İzdinan, Mamhuran aşiretleri ile Görentaş ailesinin liderleri, son zamanlarda yaşanan terör olaylarını sert bir dille kınadılar. Açıklamalarda bulunan Jirki Aşireti lideri Cemil Öter, gerek İstanbul Beşiktaş, gerekse de Kayseri'de şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar, şehit ve gazi yakınlarına sabırlar diledi. Öter, “Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır. Bu olayın provokasyon olduğunu biliyoruz. Bu acıyı bizler de yaşamışız. Bize yapılmış bir olaydır. Oradaki insanlarımızın nasıl canı yanmışsa, bizlerin de o şekilde canı yanmıştır. Aynı acıyı tatmışız. Bizler de burada tekrar bu olayları lanetliyoruz. İnşallah son olur. İnşallah huzur, güven ve barış ülkemizde hakim olur. Allah'tan tek dileğimiz budur” dedi.



“Bizler her türlü terörü kınıyoruz”



İzdinan Aşireti lideri Salih Özbek de her türlü terörü lanetlediklerini ifade ederek, “Bizler her türlü terörü kınıyoruz. Hangi örgüt yaparsa ve kimler tarafından yapılırsa yapılsın bizler lanetliyoruz. Barış için bizler hazırız. Buradaki amaçlarımızdan biri de budur. İnsanların ölmemesi ve kanın durmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Görentaş ailesi büyüklerinden ve YYÜ'de akademisyen olan Necat Görentaş ise “Ümmetin bütün kesimlerine karşı bir suikast teşebbüsü ve yok etme çabası vardır. Özelde de ülkemizde iç savaş çıkarma çabası içerisinde bulunan bir senaryo söz konusudur. Bunu bertaraf etmenin yollarından bir tanesi, bir araya gelmek ve beraber kuvvet oluşturarak dik duruş sergilemektir. İnşallah bu federasyonda bu dik duruşu sergileyecektir. Terörü tek kelimeyle lanetliyoruz” diye konuştu.



“Allah bir daha böylesi acılarla bizi karşılaştırmasın”



Mamhuran Aşireti lideri Hüsnü Timur da İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör olaylarıyla Rus Büyükelçisine yapılan suikastın aşiretler olarak kendilerini de üzdüğünü belirterek, “Çocuklarımız orada şehit edildi. Ailelerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olan asker ve polislerimize de acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böylesi acılarla bizi karşılaştırmasın” dedi.



“Bin defa lanetliyoruz”



Türkiye'deki en büyük aşiretlerden birinin Brukan aşireti olduğunu ifade eden Brukan Aşireti lideri Halit Kartal da terörü lanetlediklerini belirterek, “Brukan Aşireti bundan 500 sene evvel bir olaydan olayı Karacadağ bölgesinden göç etmiş ve yaklaşık bir asırdan beri de Türkiye'ye gelmiştir. Bizim kadar terörden ve göçten çeken bir aşiret yoktur. Lanetliyoruz, bin defa lanetliyoruz” şeklinde konuştu.



