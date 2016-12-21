Alanya'da kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapandı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.



Kar yağışı nedeniyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle Güzelbağ, Mahmutseydi, Dereköy, Kestel ve Tırılar mahallelerinde bulunan okulları 22 Aralık Perşembe günü, tatil etme kararı aldı.



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 'Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak' dedi.











Kaynak : İHA