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4 PKK'lı yakalandı

Gaziantep’te DEAŞ mensubuna suikast hazırlığında olduğu ileri sürülen 4 PKK’lı yakalandı.

3. Sayfa / 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:18
4 PKK'lı yakalandı
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Gaziantep Valiliği, yapılan bir operasyon ile DEAŞ'lı bir kişiye saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lının yakalandığını, evlerinden de 'FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap ele geçirildiğini' duyurdu.

SİLAH, UYUŞTURUCU, FETÖ KİTABI..

Açıklamada, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi kişilerin eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu kullandıklarını ifade edilerek şöyle denildi: 'PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir.' Kaynak : İHA

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