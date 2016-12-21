Yılbaşı biletlerine ilgi azaldı

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi için 60 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, vatandaşların hayallerini süslese de bu yıl Yozgat’ta beklenilen bilet satışı gerçekleşmedi. Yılbaşı çekilişine 10 gün gibi bir süre kalırken bilet satıcıları son hafta satışların artacağına inanıyor.



Bu yıl tarihinin en büyük ikramiyesini verecek olan yılbaşı biletleri, tam bilet 60 lira, yarım bilet 30 lira çeyrek bilet ise 15 liradan satışa sunuluyor. Milli piyango bileti satışı gerçekleştiren Mustafa Güçlü, ikramiye ne kadar fazla olsa da bu yıl, vatandaşın biletlere ilgisinin olmadığını söyledi.



Geçen yıla oranla fiyatların artmasının bilet satışlarını azalttığını aktaran Güçlü, "Gelecek yıl bilet fiyatları artmazsa satışlar artabilir ancak bilet fiyatları artarsa yine umduğumuz satışı bulamayabiliriz” dedi.



Bilet satışlarındaki azalmayı ekonomik şartlara bağlayan Ahmet Eryaşar ise “Bu sene biletler biraz nazlı gidiyor, yavaş gidiyor. Sebebi de bence ekonomik şartlar. Geçen sene 12.5 liraya satılan çeyrek bilet bu yıl 15 liraya satılıyor. Vatandaşın alım gücü zayıfladı. Vatandaşların temel ihtiyaçlarında zam yaşandı, dolar arttı. Dolayısıyla vatandaşlar geçim sıkıntısı çekiyor. O yüzden bilete rağbet az. Ama çekiliş tarihi yaklaştıkça ay sonu itibariyle satışların artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA