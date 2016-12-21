USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

TSK: Fırat Kalkanı'nda 10 asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada, El Bab'da üç ayrı intihar saldırısında 10 askerin şehit olduğu, 6'sı ağır 18 askerin de yaralandığı açıklandı. Açıklamada, "67 hedef imha edildi, 138 DAEŞ'li terörist öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

Güncel / 21 Aralık 2016 Çarşamba 21:36
TSK: Fırat Kalkanı'nda 10 asker şehit oldu

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab üç ayrı bombalı araç saldırısı düzenlendi.

TSK'dan yapılan açıklamada, düzenlenen intihar eylemlerinde 10 askerin şehit olduğu, 6'sı asker 18 asker yaralandığı açıklandı. Bölgede gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi.

Öğlen saatlerinde, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda 4 asker şehit olmuş, çatışmalar sırasında 15 asker de yaralanmıştı.

ŞehitTskŞehit AskerFırat Kalkanı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı