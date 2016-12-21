TSK: Fırat Kalkanı'nda 10 asker şehit oldu

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab üç ayrı bombalı araç saldırısı düzenlendi.



TSK'dan yapılan açıklamada, düzenlenen intihar eylemlerinde 10 askerin şehit olduğu, 6'sı asker 18 asker yaralandığı açıklandı. Bölgede gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi.



Öğlen saatlerinde, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda 4 asker şehit olmuş, çatışmalar sırasında 15 asker de yaralanmıştı.