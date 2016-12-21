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TSK: El Bab - Halep yolunda tam kontrol sağlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Güncel / 21 Aralık 2016 Çarşamba 11:01
TSK: El Bab - Halep yolunda tam kontrol sağlandı

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 120'nci günündeki çatışmalarda muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Terör örgütü DEAŞ hedefleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde belirlenen DEAŞ'a ait 48 hedef imha edildi.

TSK'ya ait bir aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 4 asker hafif yaralandı. Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, terör örgütü DEAŞ tarafından tuzaklanan 53 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

YARALANAN 5 TÜRK ASKERİ TEDAVİ İÇİN KİLİS'E GETİRİLDİ

El-Bab bölgesinde yaralanan 5 Türk askeri, 112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaynak : AA

Hava KuvvetleriTerör Örgütü112 Acil ServisFırat KalkanıSuriye


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