Topçu ateşi ile silahlı aracın imha edilme anı

TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Ateş Destek Vasıtaları ile DEAŞ terör örgütü tarafından silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu gibi maksatlarla kullanılan bina, silah ve araçların etki altına alındığı, bu taarruzlarla DEAŞ terör örgütünün ağır kayıplara uğratıldığı vurgulandı.



Bu kapsamda, bugün icra edilen topçu ateşi ile bir adet silahlı aracın imha edilmesine ilişkin insansız hava aracından kaydedilmiş görüntüler paylaşıldı. Kaynak : İHA