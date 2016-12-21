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Topçu ateşi ile silahlı aracın imha edilme anı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında topçu ateşi ile silah monteli aracın vurulma anını paylaştı.

Dünya / 21 Aralık 2016 Çarşamba 18:55
Topçu ateşi ile silahlı aracın imha edilme anı
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TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Ateş Destek Vasıtaları ile DEAŞ terör örgütü tarafından silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu gibi maksatlarla kullanılan bina, silah ve araçların etki altına alındığı, bu taarruzlarla DEAŞ terör örgütünün ağır kayıplara uğratıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda, bugün icra edilen topçu ateşi ile bir adet silahlı aracın imha edilmesine ilişkin insansız hava aracından kaydedilmiş görüntüler paylaşıldı. Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüFırat Kalkanı


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