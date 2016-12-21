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'Tilki Dondu' haberi mizansen çıktı

Bayburt’ta aşırı soğuklar nedeniyle tilkinin ayakta donarak telef olduğu haberi mizansen çıktı.

Yaşam / 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:17
'Tilki Dondu' haberi mizansen çıktı
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Bayburt'a bağlı Çamdere Köyü'nde soğuk hava nedeniyle tilkinin ayakta donduğu haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Tilkinin yaban hayvanları tarafından boğulduğunu ve haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Çamdere Köyü Muhtarı Muharrem Karabulut, 'Tilki yaban hayvanları tarafından boğulmuş. Biz de kar üzerine eğlence amaçlı öylece diktik. Köydeki bazı vatandaşlarda fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı' dedi.

Bayburt'ta yerel bir internet sitesi tarafından yapılan haber ulusal basında da yer bulmuştu.


Kaynak : İHA

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