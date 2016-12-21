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TEM'de savcıya silahı saldırı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı

İstanbul TEM otoyolunda Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’a silahlı saldırı düzenleyen DHKP-C militanı 3 zanlı tutuklandı.

3. Sayfa / 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:41
TEM'de savcıya silahı saldırı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde 7 Aralık’ta Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’ın aracına düzenlenen silahlı saldırının ardından soruşturma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.K., R.Ö. ve U.G.A. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İHA

Cumhuriyet SavcısıTerörle Mücadele


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