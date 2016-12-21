Telefonlarda sahte Super Mario tehlikesi

Yıllar boyunca akıllı telefonları uygun bir oyun cihazı olarak görmeyen Nintendo, en sonunda bu fikrinden vazgeçerek mobil oyunları geliştirmeye ve yayınlamaya başladı. Pokemon Go'nun büyük başarısının ardından Japon eğlence firması, kısa bir süre önce üretilmiş olan ilk mobil Mario oyunu olan Super Mario Run'ı yayınladı. Ne yazık ki en azından birkaç ay daha Android kullanıcıları bu oyuna ulaşamayacak ve oyun, bir süre daha iOS'a özel olarak kalacak.



Ancak bu durum, bir diğer akımı tetiklemiş durumda. Nintendo'nun geçtiğimiz Perşembe günü oyunu yayınlaması ile beraber, Google Play Store'da pek çok Super Mario Run klonu görülmeye başlandı.



Bu sahte oyunların arasında Super Plumber Run, Mario Run Jumper ve Nintendo'nun oyununa ismen benzeyen pek çok farklı oyun bulunmakta. Hatta Google Play Store'da 'Super Mario Run' araması yapıldığında, pek çok uygulama bu oyunu Android cihazınıza indirebileceğini söylemekte ancak bu uygulamalara inanmamak gerekiyor; zira telefonunuza zararlı bulaşması işten bile değil. Ayrıca unutmayın; bu tür bir işlem yapabilen bir uygulama bulunmuyor; henüz Super Mario Run'ın bir Android sürümü yok.



chip.com.tr'nin haberine göre şirket, şimdiden Google Play Store'dan Mario Run Jumper'ın yayınlanmasını durdurmuş durumda ve geliştirici sözleşmesini açıkça ihlal eden diğer kopyalar da benzer bir sona uğrayacak. Tabi ki bu durum, geliştiricilerin Super Mario Run heyecanından faydalanmaya çalışmalarını engellemeyecektir ancak Google, en azından kullanıcıları kandırmayı hedefleyen uygulamaları mağazasında barındırmamaya kararlı gözüküyor.