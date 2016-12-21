Sopalı bıçaklı asansör kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde asansör tartışması, kanlı bıçaklı kavgaya döndü. İddiaya göre, önceki gün bir siteye yük taşıyan nakliyecileri site sakinleri 'asansörle yük taşımayın' diye uyardı.



Bunun üzerine nakliyeciler site sakinlerine iddiaya göre küfür etti. Tartışma gittikçe büyüyerek, kavgaya dönüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine nakliye elamanları, site sakinlerine sopa, bıçak ve tornavidalarla site yöneticisi ve yanındakilere saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, site sakinlerinden bir kişi başından ve kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın başına dikiş atılırken, polis kavga sonrası kaçan nakliyecileri arama çalışması başlattı.



Öte yandan, asansör kamerası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaynak : İHA