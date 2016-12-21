Sinop halkına servet kazandırdı

Sinop Valisi Hasan İpek, ilin önemli sanayi şirketlerini gezdi. Vali İpek, Sinop'tan Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihracatı yapan Sadıklar Soğuk Hava Tesisleri ve Su Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi'ni gezdi.



Bir senede 550 ton işlenmiş ve şoklanmış deniz salyangozu Uzakdoğu'ya gönderildiğini belirten şirket müdürü Halil Şişman, 'Şirket olarak deniz salyangozu ihraç ediyoruz. Deniz salyangozlarını Uzak Doğu ülkelerinden Japonya olmak üzere Kore, Çin ve Tayvan'a ihraç ediyoruz. Bu sene 550 ton civarında deniz salyangozu ihracat ettik. İhraç ettiğimiz ülkeler deniz salyangozunu gıda amaçlı kullanıyor. Salyangozun iri olan kabuklarını da ihraç ediyoruz. Bir de kabuğun haricinde küçük tırnaklar var, onları da ihraç ediyoruz. Bu sene ihracatımızı takribi değeri 3-4 milyon dolar civarında. Bu ürün tamamen yerli Türk Lirası karşılığında alınıp dolar olarak satılan bir ürün. Yani Türkiye'ye ve Sinop'a belki de döviz getiren tek ürün. Yerli üretim olarak üretiliyor. Dolar olarak satılıyor. Direkt ekonomiye katkı.İşletmemizde Dikmen'deki çevre köylerdeki vatandaşlar çalışıyor. İşçilerimiz hep Dikmen bölgesinden. Yaz döneminde 100 kişinin üzerinde işçi çalıştırıyoruz. Deniz salyangozlarını Karadeniz Bölgesi'nin Sarp Sınır Kapısı'ndan, Bulgaristan sınırına kadar olan bütün bölgelerden deniz salyangozu alıyoruz. Birde Çanakkale Boğazı ve Marmara Bölgesi'nden alıyoruz. Uzak Doğu ülkeleri Karadeniz'den çıkan ürünü çok seviyorlar. Diğer ülkelerde de bu işi yapanlar var ama öncelikli tercihleri Türkiye ve Karadeniz salyangozu oluyor” diye konuştu.



Ziyarette konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, “Sinop'taki sanayi tesislerini geziyoruz. Problemlerini, isteklerini konuşuyoruz hem de üretimlerini görme fırsatı elde ediyoruz. Daha önce iplik fabrikamızı gezdik. Gerçekten çok güzel üretimler var” dedi.



Sinop Valisi Hasan İpek'in sanayi tesisleri ziyaretine İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Şefaattin Serten, Gerze İlçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Dikmen Kaymakamı Mustafa Gözlet, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Asak ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferudun Delen katıldı.



Kaynak : İHA