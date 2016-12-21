Saç ekiminde ağır spor uyarısı

Saç ekimi kadar sonrasının da önemli olduğunu dile getiren İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Kozmetik Birimi Sorumlusu Yasemin Gülgör, operasyon sonrasında aletli, ağır sporlara bir ay ara vermek gerektiğini söyledi.



Operasyon sonrasında sadece hafif tempolu yürüyüş yapılabileceğini ifade eden Gülgör, 'Ağır sporlar ya da futbol gibi grup sporlarında ekim yapılan bölgenin darbe alma riski var. Saç ekimi yaptığımız bölgeye top gelebilir ya da bir diğer sporcu çarpabilir. Operasyon sonrasında bu gibi darbelerin alınması ekimin kalitesine zarar verebilir. Bu durumun oluşmasını istemediğimizden hastalarımıza 1 ay süreyle bu tarz sporlara ara vermelerini öneriyoruz' dedi.



Öte yandan Yasemin Gülgör ve hastanede saç ektiren Kick Box Hocası Birkan Şenayhan birlikte spor yaptı. Ekimin çok başarılı olduğunu dile getiren Şenayhan, 'Saç ekiminden sonra başımı koruyarak sporuma kontrollü olarak devam ettim. Yeni saçlarımla kendime olan güvenim daha da arttı' şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA