O saldırgan neden sağ yakalanamadı?

Beyaz Tv'de ekrana gelen Son Söz programında AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Rus Büyükelçisi'ne gerçekleştirilen suikast ile ilgili merak edilen bir konuya açıklık getirdi.



Tayyar, büyükelçi suikastini gerçekleştiren saldırganın el bombası atma ihtimali göz önünde bulundurularak öldürüldüğünü açıkladı.



'SAĞ YAKALAYIN'



İçişleri Bakanı'nın kesin talimatını söyleyen Tayyar 'Saldırgan neden sağ yaklanamadı? Ben sorunun cevabını bulmak için çok kişiyle konuştum. Bana söylenen şey şu; Sayın İçişleri Bakanı çok açık bir mesaj veriyor 'sağ yakalayın' diye. Bakanın sağ yakalanması konusunda açık bir talimatı var.' dedi.



EL BOMBASI ATMA İHTİMALİ



Operasyona katılan polislerle bir görüşme gerçekleştiğini ifade eden milletvekili 'Sağ yakalanmayınca operasyona katılan özel harekat polislerinin tamamı çağrılıyor. 'Niye sağ yakalamadınız? Nedir problem?' Onların söyledikleri şey şu; 'El bombası atma ihtimalinden şüphelendik.' Ateş ederken bir elinde silah var. Bir ara elini ğöğsüne doğru götürüyor. Ceketinin içine doğru götürünce el bombası atabileceğini düşünerek riske etmiyorlar ve vuruyorlar. Söylenen şey bu yani el bombası atma ihtimaline karşı vurulmuş.'diye konuştu.



'BİLİNMEYENLER ORTAYA ÇIKAR'



Konuyla ilgili şüphe olursa harekete geçilebilceğini de değinen Tayyar 'Eğer birileri bunu susturmak için ölümüne yol açtığı düşünülüyorsa, bunula ilgili de soruşturma açılır. Bilinmeyen başka şeyler varsa onlarda açığa çıkar.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel